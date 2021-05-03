السعودية تعين وزيراً جديداً للاقتصاد والتخطيط

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع فيصل بن فاضل الإبراهيم، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل الجهد لما فيه خير الوطن الغالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن معاليه: "إن دعم وتمكين القيادة الرشيدة لمنظومة الاقتصاد والتخطيط هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".

كما أعرب معاليه عن شكره لمعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان على جهوده خلال الفترة الماضية متمنياً له دوام التوفيق والسداد.