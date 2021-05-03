بلينكن: الصين تنتهج سلوكا عدوانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة بثت يوم الأحد إن تصرفات الصين في الآونة الأخيرة ”كانت أكثر عدوانية على الصعيد الخارجي“ وتنتهج ”وسائل تتسم بالعداء الشديد“.

وردا على سؤال من برنامج ”60 دقيقة“ الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية عما إذا كانت واشنطن تتجه نحو مواجهة عسكرية مع بكين قال بلينكن ”الوصول إلى تلك النقطة أو حتى التوجه إليها يتعارض بشدة مع مصالح الصين والولايات المتحدة“.

وأضاف ”ما شهدناه خلال السنوات العديدة الماضية هو أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج. هذه حقيقة“.

وردا على سؤال على الأنباء التي أفادت بسرقة الصين لمئات المليارات من الدولارات أو أكثر من الأسرار التجارية والملكية الفكرية الأمريكية، قال بلينكن إن إدارة بايدن لديها ”مخاوف حقيقية“ بشأن قضية الملكية الفكرية.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن يوم الأحد على الفور على طلب للتعليق على مقابلة بلينكن.

وفي الشهر الماضي قال بلينكن إن الولايات المتحدة قلقة بشأن الإجراءات العدوانية التي تتخذها الصين ضد تايوان وقال إنه سيكون ”خطأ فادحا“ أن تحاول أي جهة تغيير الوضع الراهن في غرب المحيط الهادي بالقوة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لديها التزام ثابت بموجب قانون العلاقات مع تايوان لضمان أن تتحلى تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي بالقدرة على الدفاع عن نفسها والحفاظ على السلام والأمن في غرب المحيط الهادي.

واشتكت تايوان خلال الأشهر القليلة الماضية من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة التي تقول الصين إنها تابعة لها.