مصرع 25 شخصًا على الأقل وفقدان آخرين إثر غرق قارب في نهر بمدينة ماداريبور وسط بنجلاديش

محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

لقى 25 شخصًا حتفهم، الإثنين، إثر غرق قارب في نهر بمدينة ماداريبور وسط بنجلاديش.



وقال قائد الشرطة المحلية، ميراز حسين: "اصطدم قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل وآخر في نهر بادما قرب مدينة شيبشار".

وأضاف: "لقد أنقذنا خمسة أشخاص وانتشلنا 25 جثة".

يشار إلى أن وفيات حوادث القوارب هي أمر متكرر في بنجلاديش، التي تضم الكثير من الأنهار. ويلقي الخبراء باللوم على تدابير السلامة السيئة والتراخي في تنفيذ اللوائح.