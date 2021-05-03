قتلى ومفقودون وانهيار منازل.. حصيلة كارثة السيول باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 4 يمنيين حتفهم في حصيلة أولية، الإثنين، وأصيب وفُقد آخرون إثر انهيارات منازل سكنية جرفتها السيول شرقي البلاد.

وشهدت عدة محافظات يمنية أمطارا غزيرة كانت أكبرها في وادي محافظة حضرموت (شرق) والتي خلفت تدفق سيول جارفة وأضرار بشرية ومادية جسيمة.



وكشفت حصيلة رسمية أولية أن 4 مواطنين قضوا، بينهم أسرة مكونة من أب وأم وفتاة لقوا مصرعهم تحت أنقاض منزلهم المتهدم في بلدة "عيديد" في مديرية تريم بوادي حضرموت.



وسجلت الحصيلة الصادرة من "غرفة الطوارئ العامة" بوادي وصحراء حضرموت، حصلت ”الخليج 365” نسخة منه، إصابة شخصين وانهيار 11 منزلا سكنيا ونفوق مواش وجرف السيول مركبات وخلايا نحل وغرق مستشفى خيري.



وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ لازالت تعمل في البحث على مفقودين ورفع أنقاض المنازل والتي يعتقد انهيارها على ساكنيها بمشاركة حكومية وشعبية واسعة النطاق.



بحسب البيان فإن السيول الجارفة امتدت إلى مناطق "عيديد" و"الخليف" و"دمون" في مديرية تريم.

وتداول ناشطون صورا تظهر مشاركة الطيران العسكري في إجلاء المواطنين المحاصرين وآخرين جرفتهم السيول بمشاركة عشرات المتطوعين والدفاع المدني ورجال الأمن والجيش اليمني.



ووجهت الحكومة اليمنية الوزارات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين ومعالجة المصابين وتوفير الإيواء لمن تهدمت منازلهم، واتخاذ الحلول العاجلة لتصريف سيول الأمطار.



وشدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك على إعطاء الأولوية لتكثيف جهود الانقاذ وإغاثة المتضررين وفتح وإصلاح الطرقات، إضافة إلى تصريف مياه الأمطار.



والأيام الماضية، خلفت السيول 13 قتيلا إثر منخفض جوي ضرب عدة المحافظات اليمنية، وفق حصيلة غير رسمية.



وأدت السيول الجارفة إلى قطع الطرقات وجرف مركبات وسقوط ضحايا ومفقودين عقب أمطار غزيرة شهدتها عدة محافظات منها حضرموت، أب، ريمة، تعز، لحج، عدن، أبين، شبوة وأجزاء من المهرة.

