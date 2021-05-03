انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية في تركيا وخسارته (استطلاع)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس شركة استطلاعات الرأي «متربول»، أوزر سنجار، انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية في تركيا، وخسارته تأييد 73% من الشعب التركي.



وأوضح أن الشركة سألت الأتراك في استطلاع للرأي عن الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات المقبلة، لتكشف النتائج انخفاض التصويت للعدالة والتنمية (الحزب الحاكم برئاسة أردوغان) إلى 27 %، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

وحصل حزب الشعب الجمهوري على تأييد 18.3 % من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وحزب الخير على 10.7 %، وحزب الحركة القومية 8.7 %، وحزب الشعوب الديمقراطي على 8.4 %، وحزب ديفا على 2.2 %، وحزب السعادة على 1.6 %، وحزب المستقبل على 1.4 %.