كليتشدار أوغلو ينتقد إجراءات السلطة التركية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو: «إن الذين في القصر يريدون وقوع الحوادث، حتى يخرج أفراد الشرطة للشوارع، ويريدون أن يموت العديد من الناس حتى يفرضوا حالة الطوارئ في البلاد»



وفي بث مباشر على قناة «كارت تي في» التركي، وعد كليتشدار أوغلو، من خلال حديثه إلى الصحفي التركي، ظافر أربكرلي، بأن يقوم هو وحزبه بحل مشكلة اللقاح حالما أعطاه القصر الفرصة لذلك.

وقال: «أدعو القصر لأن يأذن لبلديات حزب الشعب الجمهوري لتحل مسألة اللقاحات. سنحضر اللقاح في الوقت المحدد، ونقوم بتطعيم الجميع. ولقد تحدثت إلى رؤساء البلديات، سنحل هذه المشكلة».