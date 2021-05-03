إصابة ثلاثة إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

أصيب ثلاثة إسرائيليين في هجوم مسلح في الضفة الغربية يوم الأحد، اثنان منهم في حالة خطرة، حسبما قال أطباء.

وقال الجيش إنه تم إطلاق أعيرة نارية من مركبة في تقاطع جنوب مدينة نابلس الفلسطينية قبل أن يتمكن المهاجم أو المهاجمون من الفرار.

وقال الجيش في وقت لاحق، مستخدما الأسماء التوراتية اليهودية لجنوبي وشمالي الضفة الغربية، "سيتم تعزيز فرقة يهودا والسامرة بجنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي وفقًا لتقييمنا المستمر للوضع".

وفي وقت سابق، أطلق جنود إسرائيليون في الضفة الغربية النار على امرأة فلسطينية اقتربت منهم بسكين، بحسب مصادر عسكرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المرأة أصيبت بجروح خطيرة ونقلت إلى المستشفى.

وكانت هناك مخاوف من تجدد العنف منذ تأجيل الانتخابات الفلسطينية مساء الجمعة. وكان من المقرر مبدئيًا إجراء الانتخابات يوم 22 مايو.​