إيمان المطيري "نائب وزير".. تمكين وثقة متزايدة بقدرات السعوديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، سلسلة أوامر ملكية تضمنت تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائبًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

ويأتي تعيين المطيري؛ تعزيزًا لمكاسب المرأة في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعبيرا عن الثقة الملكية الكاملة بالمرأة وبقدراتها على تحمل المسؤولية.



ويعد هذا التعيين أحد إنجازات برنامج التمكين الذي يجري بشكل متدرج منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، وحققت خلاله المرأة السعودية مكاسب تاريخية.



ويأتي تولي المطيري منصبها الجديد بعد نجاحها في تحقيق إنجازات عديدة خلال المناصب التي تقلدتها والمهام التي أوكلت لها على مدار 27 عاما.

نموذج متميز

وتعد المطيري نموذجًا متميزًا للمرأة الناجحة في أكثر من تخصص ومجال في آن واحد، بعد نجاحها في الجمع بين أكثر من تخصص من بينها الكيمياء، والطب الوقائي، وعلم الوراثة، والخدمات الصحية، والشئون الاجتماعية، وإدارة الموارد البشرية والاقتصاد والتجارة.



وكانت المطيري أول سعودية تحصل على المرتبة الممتازة عندما عينت مساعدًا لوزير التجارة والاستثمار في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018.



تعليمها

و"المطيري" من مواليد 1970 وحصلت على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة الإمام فيصل بن عبدالرحمن بالدمام عام 1992.



بدأت حياتها العملية كمعيدة في قسم الكيمياء بكلية الطب في الجامعة ذاتها حتى عام 1994.



حصلت على الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول في بريطانيا عام 1997.



بعد ذلك بدأت دراسة علم الجينات، إذ أعدت أبحاث ما بعد الدكتوراه فيه بجامعة هارفرد الأمريكية أعرق جامعات العالم، خلال الفترة من 1998 حتى عام 2000، كما قامت بالتدريس هناك.



ونظرا لتفوقها ، حصلت خلال تلك الفترة على عدة منح تعليمية وجوائز تقديرية، منها منحة الحكومة الامريكية لدعم التعليم العالي والأبحاث المتميزة فولبرايت(1998-1999م)، ومنحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية لمواصلة أبحاثها الجينية في جامعة هارفارد (1999-2000م)، ومنحة من جامعة هارفارد لمواصلة أبحاثها الجينية في جامعة هارفارد(1999-2000م).



كما عملت كمستشارة أبحاث علمية في شركة بيركن المر لعلوم الحياة، بالولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2000 و2002.



تدرجت المطيري في عدة مناصب بشركة أرامكو خلال الفترة من 2003 حتى 2012.



أثبتت نفسها في مجال الطب الوقائي والخدمات الصحية، إذ عملت كمستشارة للطب الوقائي بمستشفى أرامكو بين عامي 2003 و2006، ثم رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى في مستشفى أرامكو بين عامي 2007 و2010.



كما نجحت المطيري في مجال التخطيط والتطوير بعملها كرئيسة قسم لتخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة أرامكو بين عامي 2010 و2011، ومديرة لمشروع التحوّل لتطوير القياديين على مستوى شركة أرامكو السعودية ببرنامج أرامكو للتحوّل الاستراتيجي المتسارع بشركة أرامكو بين عامي 2011 و2012.



كما عملت عضوا مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين بالجامعة الملكية بالبحرين خلال عامي (2013م -2014).



مناصب رفيعة

تولت «المطيري» عدة مناصب رفيعة في السعودية، كان آخرها تعيينها مساعدًا لوزير التجارة والاستثمار في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى تعيينها اليوم نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.



وسبق أن عملت كمستشار لوزير الشؤون الاجتماعية عام 2015، ومستشار لوزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومديرة مكتب التحوّل الاستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار عام 2017.



تفوقت كذلك في مجال إدارة الموارد البشرية وتنميتها، حيث تم تعيينها عام 2018 مديرةً لمكتب برنامج تنمية القدرات البشرية "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وحصلت على شهادة مهنية لتدريب المدراء والتنفيذيين من كلية هينلي في جامعة ريدينج البريطانية في نفس العام.



إنجازات عديدة

خلال رحلتها المهنية، حققت المطيري العديد من الإنجازات من أبرزها، تأسيس النموذج التشغيلي للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، والتحضير لإنشاء المركز الوطني للتنافسية والذي هو ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، والإشراف على جميع الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة مع أكثر من (40) جهة حكومية والمنظمات الدولية المعنية، مثل مجموعة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي.

كما ساهمت المطيري في تطوير استراتيجية الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، والإشراف على تنفيذ مبادرات برنامج التحوّل الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030.



أيضا قامت بتأسيس مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية، وتحديد المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير برنامج الإصلاح لمنظومة التعليم والتدريب وتنمية القدرات البشرية في المملكة.

تمكين المرأة

ويأتي تعيين المطيري في هذا المنصب بعد نحو أسبوع من تعيين إيناس الشهوان سفيرة المملكة لدى السويد وأيسلندا، لتكون ثالث سفيرة في تاريخ السعودية، بعد تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة في 2019، ‎ ‎وآمال المعلمي سفيرة لدى النرويج في 2020.‏



وتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي حصلت عليها منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم عام 2015.



مكاسب وإنجازات في شتى المجالات أسهمت في تمكين السعوديات واستثمار طاقاتهن وتعزيز مكاناتهن، ومنحهن المزيد من الحقوق على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، مما أتاح للمرأة لعب دور مهم في التنمية، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.

