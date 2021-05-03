محمد الفلاح - السيول تقتل 4 يمنيين في مديرية تريم اليمنية صور

الإثنين 3 مايو 2021

تعرّضت مدينة تريم بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، الأحد، لأمطار غزيرة تسببت بوفاة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأة، إضافة إلى انهيار عدد من المباني، وجرف عدد من السيارات، و ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول التي أدت إلى محاصرة بعض المناطق، طبقا لمصادر محلية.



وقالت المصادر، إن الأمطار الغزيرة استمرت عدة ساعات، وأدت إلى إغراق بعض المناطق المنخفضة ومحاصرة المدنيين ونزوح آخرين من منازلهم، في حين أدت السيول الجارفة التي شهدتها أودية ”خيلة“ و“عيديد“ إلى محاصرة مناطق أخرى ووفاة 4 أشخاص، وفقدان آخرين.

وذكرت المصادر أن جهود الأهالي متواصلة لإنقاذ المدنيين العالقين والمنهارة منازلهم، دون حضور فعلي حتى الآن للسلطات المحلية.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس، ”إن مدينة العلم والعلماء، تريم حضرموت تتعرض منذ ساعات لأمطار غزيرة وسيول جارفة أدت إلى إغراق عدد من أحياء المدينة وضواحيها بالمياه وهدم عدد من المنازل ووفاة عدد من أبناء المدينة“.

وذكر الكثيري، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، وجه ”القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بحضرموت وقيادات المديريات للقيام بمسؤولياتها ومساعدة أبناء مديرية تريم في مواجهة ما أحدثته كارثة الأمطار والسيول، كما وجه لجنة الإغاثة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمتابعة المستمرة لتفاصيل ما أحدثته الأمطار والسيول وتقديم كل أوجه الدعم للمتضررين من أبناء مدينة تريم وضواحيها“.

وتريم مدينة تاريخية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتشتهر بكثرة مساجدها البالغ عددها 360 مسجدًا، وعدد علماء الدين فيها.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ إن رئيس الوزراء معين عبدالملك، تابع عمليات الانقاذ والاغاثة التي تنفذها السلطة المحلية بوادي حضرموت وفرق الطوارئ، لمواجهة تداعيات الامطار والسيول التي اجتاحت الوادي، وخلفت اضرار بشرية ومادية خاصة في مديرية تريم.