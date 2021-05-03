محمد الفلاح - مسام ينزع 4184 لغما زرعها الحوثيون في أسبوع

الإثنين 3 مايو 2021

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" ، الأحد، انتزاع 4184 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.



وقالت غرفة عمليات مشروع "مسام"، في بيان، إن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 834 ذخيرة غير منفجرة و41 عبوة ناسفة، و2950 لغما مضادا للدبابات، و359 لغما مضادا للأفراد.

وتمكنت فرق المشروع خلال الأسبوع ذاته من تطهير 43911 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره خلال شهر أبريل إلى 603714 مترا مربعا من الأراضي كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

وارتفعت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 241.048 حسب بيانات المشروع.

وذكر البيان أن فرق مسام تمكنت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية 30 أبريل الجاري من تطهير 22.518.643 مترا مربعا من الأراضي في اليمن.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤م، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض" .