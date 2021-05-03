شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى ثلاثة ملايين إصابة منذ بدء ظهور الجائحة رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى، في حين قال مسعفون إن المستشفيات أصبحت ممتلئة عن آخرها.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد، إنها سجلت 11394 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع الحالات إلى مستوى جديد تجاوز الثلاثة ملايين، فيما سجلت الوزارة أيضا 156 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 64252.

وكشفت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز قبل أيام عن إجراءات جديدة شملت فرض قيود أشد صرامة، بعد تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى، وتسجيل أرقام قياسية يومية في حالات الإصابة والوفيات.