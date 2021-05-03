سلطان بن سلمان.. أول رائد فضاء عربي مستشارا للعاهل السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، أوامر ملكية تضمنت تعيين نجله الأمير سلطان مستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير.

كما قضت الأوامر الملكية ذاتها بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

ويتولى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يعد أول رائد فضاء عربي ومسلم، منصبيه الجديدين متسلحا بخبرات طويلة في عدة مجالات كان آخرها توليه منصب رئيس أول هيئة سعودية للفضاء التي تم إنشاؤها في ديسمبر/كانون الأول 2018.

مولده وتعليمه

والأمير سلطان ولد بمدينة الرياض 27 يونيو/حزيران عام 1956، وحصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون الاجتماعية ـ جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة عام 1999.

كان لديه شغف بالطيران منذ الصغر، وصقل تلك الأمنية بالحصول على ترخيص طيران من قبل هيئة الطيران الاتحادي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية عام (1976) ومن قبل رئاسة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية عام (1978).

إلى الفضاء

في 17 يونيو/حزيران عام 1985، انطلق في مهمة فضائية بالمكوك "ديسكفري" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وحمل المكوك معه القمر العربي الثاني المكلفين بإطلاقه، إضافة إلى أفكار العديد من التجارب العلمية السعودية، وتجربة طبية مشتركة بين علماء المملكة وفرنسا، وتجارب أخرى دولية وأمريكية.

ومكث الأمير سلطان في الفضاء 7 أيام وساعة واحدة و38 دقيقة، ليكون أول رائد فضاء عربي مسلم، لينتقل بالعرب من مرحلة مراقبة التقدم التقني الحديث في مجال الفضاء إلى المواكبة والمشاركة في هذا المجال.

وحين عاد الأمير سلطان قال للصحفيين إنه حرص في المكوك على أمرين: الأول، الاستماع إلى تسجيلات القرآن الكريم قبل النوم، والثاني تصوير المملكة العربية السعودية من الفضاء.

وعقب عودته عمل لمدة تجاوزت 10 سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية بدءاً من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض عام (1985) وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران (1990) ثم تقاعد برتبة عقيد طيار عام (1996).

وفي عام 2001، أسس نادي الطيران السعودي وحصل على التصديق الفرنسي لرخص الطيران الأجنبية عام (2009).

كما تولى خلال الفترة من 2011 إلى 2018 رئاسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الوطني.

تطوير قطاع الفضاء

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية تضمنت إنشاء هيئة سعودية للفضاء برئاسة نجله الأمير سلطان ليصبح رئيس أول هيئة سعودية للفضاء.

وخلال توليه ذلك المنصب، استكملت الهيئة السعودية للفضاء جميع مراحل تأسيسها بعد أن أكملت بناءها المؤسسي وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة.

وفي مطلع مايو/أيار 2019 ، دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة، مقرها الرسمي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، بحضور عدد من مسؤولي الجهات المشاركة في تأسيسها.

وأنشئت الأكاديمية بمبادرة وطنية يرأسها الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للطيران "طيران" بمساهمة مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين على مستوى المملكة، ممثلين في نادي الطيران السعودي، وشركة أرامكو السعودية، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامّة للتدريب التقني والمهني، والخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بصفته الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق إطلاق أول وقف للعناية بمساجد الطرق بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المدينة المنورة، ليعود نفعه على مساجد الطرق وصيانتها وتشغيلها واستدامة مواردها المالية.

كذلك أخذ الأمير سلطان على عاتقه قضايا ذوي الهمم، وهو يترأس حالياً مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، كما أنه مؤسس ورئيس "جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين" ورئيس لجنة "جائزة جمعية الأطفال المعوقين"، كما أنه رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.