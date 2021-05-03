إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 8 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، بالعاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة مرور السيارات.

