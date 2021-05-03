مقتل 3 وانقاذ 27 في انقلاب قارب لتهريب البشر قبالة الساحل الشرقي لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - سان دييجو (الولايات المتحدة) - (د ب أ):

قالت سلطات الانقاذ الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وتم انقاذ 27 أخرين يوم الأحد بعد انقلاب قارب في عملية لتهريب البشر قبالة ساحل سان دييجو جنوب شرقي الولايات المتحدة بسبب الأمواج العالية.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في سان دييجو - قرب الحدود مع المكسيك- أن رجال الانقاذ وخفر السواحل الأمريكي استجابوا لتقارير حول انقلاب قارب جراء الأمواج العالية بالقرب من شبه جزيرة بوينت لوما الصخرية حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

قال ريك روميرو من خدمات الإنقاذ في سان دييجو إنه تم نقل ما مجموعه 27 شخصًا إلى المستشفيات باصابات مختلفة بما في ذلك انخفاض درجة حرارة الجسم. ​