بالصور - إصابة مواطن وإنقاذ 3 آخرين في انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب شخص وجرى إنقاذ 3 آخرين إثر انهيار جزء من عقار "سقف" مكون من 5 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك وسط الإسكندرية، مساء الأحد، فيما قرر الحي إخلاء العقار من السكان.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار سقف العقار مساكن الجنينة بلوك المأوى باللبان، وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و4 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير بالعقار المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى "إسماعيل محمد إسماعيل أحمد" 40 عاما، بسحجات وجروح بالوجه ومختلف أنحاء الجسم وجرى نقله للمستشفى الأميري لتلقى العلاج اللازم.

فيما جرى إنقاذ 3 آخرين من قاطني العقار بواسطة الأهالي قبل وصول قوات الحماية المدنية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.