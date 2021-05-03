"مسام" السعودي ينزع 4184 لغما زرعها الحوثيون في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" انتزاع 4184 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقالت غرفة عمليات مشروع "مسام"، في بيان، لها ليل الأحد-الاثنين إن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 834 ذخيرة غير منفجرة و41 عبوة ناسفة، و2950 لغما مضادا للدبابات، و359 لغما مضادا للأفراد.

وتمكنت فرق المشروع خلال الأسبوع ذاته من تطهير 43911 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره خلال شهر أبريل إلى 603714 مترا مربعا من الأراضي كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

وارتفعت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 241 ألفا و 48 حسب بيانات المشروع.