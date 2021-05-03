الصين / مقتل 9 أشخاصٍ وإصابة 102 آخرين في عاصفةٍ رعديّة

اسماعيل عبد الحي - لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 102 آخرون بإنهيار مبان وأشجار في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، نتيجة رياح قوية ترافقت مع عاصفة رعدية.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن الطقس غير العادي إجتاح دلتا نهر اليانغتسي في وقت متأخر من ليلة الجمعة وكانت نانتونغ واحدة من أكثر المدن تضررا.

وبحلول الساعة الثامنة من صباح يوم السبت، أثر الطقس العاصف على 13688 شخصا في عدة مدن في جيانغسو، وتسبب في خسارة إقتصادية مباشرة بأكثر من 16.4 مليون يوان (2.53 مليون دولار).

وفي نانتونغ، كانت الرياح عاتية وشهدت بعض المناطق عواصف بردية يصل قطرها إلى 3 سنتيمترات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء 3050 شخصا بسبب إنهيار منازلهم أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

وإنقلبت سفينة صيد بسبب الرياح العاتية، مما تسبب في سقوط 11 بحارا في الماء، تم إنقاذ إثنين منهم فقط ومازالت عمليات البحث عن التسعة المتبقين جارية.

سبوتنيك