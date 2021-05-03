الهند / وفاة سيّدة بعد سحب أسطوانة الأوكسجين منها وإعطائها لشخصيّةٍ مهمّة

اسماعيل عبد الحي - لقيت سيدة هندية مصابة بكورونا مصرعها بعد ساعتين من سحب الشرطة لأسطوانة أوكسجين كانت تتنفس بواسطتها في أحد المستشفيات، وتقديمها لشخصية مهمة.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الشرطة ورغم إستجداء إبن السيدة الهندية وبكائه، لم تستجب له وقامت بتسليم أسطوانة الأوكسجين الخاصة بالسيدة المريضة إلى شخصية هامة.

وأضافت الصحيفة أن إبن المريضة حصل على الأسطوانة بطريقة خاصة، لإنقاذ والدته بعد نفاد الأوكسجين من المستشفى، ورغم ذلك أخذتها الشرطة

ونفت الشرطة الهندية ذلك، وقالت إن ما أخذته كان عبارة عن أسطوانة فارغة تم أخذها "لإعادة تعبئتها".

هذا وتم تداول مقطع مصور يظهر فيه شخص قيل إنه إبن المريضة المتوفاة، جاثيا على ركبتيه متوسلا ضباط الشرطة لإعادة الأوكسجين إلى والدته. ويظهر في الفيديو ذاته شخصان يحملان أسطوانة الأوكسجين؛ لنقلها إلى جانب الشرطة.

سبوتنيك