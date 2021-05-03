ملاحظات رحيمة.. هكذا علّق ظريف على انتقادات خامنئي له

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ردا على انتقادات المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، عن أمله بمواصلته تنفيذ مهامه لاتباع تعليمات زعيم البلاد.

وقال ظريف، في تدوينة نشرها الأحد على صفحته في موقع “إنستغرام”:

“الملاحظات الرحيمة للمرشد الأعلى، كما هو الحال دائما، هي ختم الكلام بالنسبة لي ولزملائي ونقطة النهاية لمناقشات الخبراء”.

وأضاف ظريف: “بصفتي باحثا في العلاقات الخارجية، كنت أؤمن دائما بأنه يجب أن تكون السياسة الخارجية موضوعا للوفاق والانسجام الوطنيين وأن تتم إدارتها وتوجيهها من أعلى مستوى، وبالتالي فإن اتباع وجهات النظر وقرارات القيادة ضرورة لا يمكن إنكارها للسياسة الخارجية”.

وتابع: “أنا آسف جدا لأن بعض الآراء الشخصية، التي تم التعبير عنها فقط من أجل النقل الصادق للتجارب وبدون نية النشر، تم نشرها سرا واستغلالها بشكل انتقائي واستخدامها كمصدر للعداء من قبل معادي البلاد والشعب والثورة، وأدت إلى انزعاج المرشد الأعلى”.

وأردف ظريف: “آمل بعون الله أن أتمكن أنا وزملائي من العمل مع الآخرين في التنفيذ المثالي لتعليمات المرشد الأعلى من أجل تقدم إيران العزيزة”.

تصريحات ظريف أتت بعد الانتقادات الكثيرة جداً التي وجهت له خصوصاً من خامنئي ، الذي صرح اليوم أنه ” يأسف لتصريحات بعض المسؤولين ويستغرب منها”، في إشارة الى التسريب الذي انتشر مؤخرا ويخص وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.