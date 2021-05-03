محمد الفلاح - تدمير مواقع حوثية بمدفعية الجيش اليمني وطيران التحالف غرب مأرب

الإثنين 3 مايو 2021

تخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهتي الكسارة والمشجح غرب محافظة مأرب.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الأحد، إن 7 من عناصر الميليشيا الحوثية لقوا مصرعهم في كمين للجيش الوطني بجبهة الكسارة، إضافة إلى تدمير طقم يحمل عيار 14.5، كما قصف طيران التحالف ثلاثة أطقم معادية بالقرب من الجبهة، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.

وفي جبهة المشجح، تكبّدت الميليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وبغارات لطيران التحالف استهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة.

ونشر المركز مشاهد مصورة لدك مواقع وتجمعات حوثية بمدفعية الجيش الوطني وطيران التحالف في جبهة الكسارة غربي مأرب.

كما بث المركز مشاهد توثق لحظات اقتحام قوات الجيش الوطني لمواقع ميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وتظهر المشاهد فرار ميليشيا الحوثي من مواقعها في الحبهة، على وقع خسائرها المتصاعدة في المعارك المحتدمة هناك.

وكانت قوات الجيش اليمني دحرت ميليشيا الحوثي، السبت، من عدة مواقع وتباب حاكمة في جبهة الكسارة، ولقي 18 عنصرا حوثيا مصرعهم بنيران الجيش.

وأكدت قوات الجيش اليمني تدمير 3 أطقم تحمل أسلحة وذخائر حوثية بالمدفعية، وتدمير 5 أطقم تحمل تعزيزات حوثية ومصرع جميع عناصرها بغارات جوية لطيران التحالف.

وفي جبهة صرواح، غرب مأرب، اسقطت قوات الجيش الوطني طائرة استطلاع تابعة للميليشيا الحوثية.