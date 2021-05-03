أوامر ملكية سعودية.. إعفاءات وتعيينات ووزيرًا جديدًا للاقتصاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوامر ملكية سعودية.. إعفاءات وتعيينات ووزيرا جديدا للاقتصاد
الإثنين 3 مايو 2021
هيثم سعيد
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فجر الإثنين، عدد من الأوامر الملكية، هي:
- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.
- تعيين الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
- تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.
- تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
- يعفى الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- يعين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
- يعين الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.