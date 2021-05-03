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أوامر ملكية سعودية.. إعفاءات وتعيينات ووزيرًا جديدًا للاقتصاد

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هيثم سعيد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوامر ملكية سعودية.. إعفاءات وتعيينات ووزيرا جديدا للاقتصاد

الإثنين 3 مايو 2021

هيثم سعيد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فجر الإثنين، عدد من الأوامر الملكية، هي:

 

- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

 

- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

 

- تعيين الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

 

- تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة للفضاء.

 

- تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

 

- يعفى الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

 

- يعين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

 

- تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

 

- تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

 

- يعين الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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