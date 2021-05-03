شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مظاهرات تطالب بحل مشكلة البطالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر المئات من العراقيين في محافظات بغداد وذي قار وواسط أمس الأحد للمطالبة بالحصول على وظائف حكومية وحل مشكلة البطالة في العراق.

وقال شهود عيان إن العشرات اقتحموا الجدار الخارجي لمبنى وزارة المالية ببغداد للمطالبة بتثبيت أصحاب العقود ودفع المستحقات المتأخرة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وتجمع العشرات أمام مبنى جامعة محافظة واسط جنوبي شرق بغداد للبحث عن وظائف حكومية للخريجين.

وذكر الشهود أن متظاهرين من موظفي العقود في محافظة ذي قار أغلقوا جسري الشهداء والنصر ومديرية بلدية الناصرية للمطالبة بحل مشاكل البطالة وتثبيت العقود.

من جهة أخرى أكدت الحكومية العراق التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بموعدها المعلن، في العاشر من شهر أكتوبر القادم.

وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان أمس أنه لا تراجع عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها تواصل التحضيرات لمرحلة الاقتراع بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين وإيقاف عملية التسجيل البايومتري.

وأشارت إلى أن مدة تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين انقضت السبت، وسيجرى التحقق من أهلية المرشحين الذين يُقدّر عددهم بأكثرمن 3500 مرشح بالتنسيق مع الجهات المعنية.