‏النواب الليبي يتسلم الميزانية "المعدلة" من الدبيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ميزانية جديدة معدلة من قبل الحكومة الليبية تسلمها مجلس النواب، الأحد، وفقا لملاحظاته التي أقرها في جلسة سابقة.

وتسلم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، من الوفد الوزاري الميزانية العامة للدولة الليبية للعام 2021 المُعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقاً لملاحظات مجلس النواب.



وضم الوفد وزراء بحكومة الوحدة الوطنية وهم وزراء الخارجية نجلاء المنقوش والتخطيط فاخر بوفرنه والداخلية خالد مازنـ، فضلا عن ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي..

وبحث عقيلة خلال اللقاء مع الوزراء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية ، كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

وفي وقت سابق، صوت المجلس بأغلبية النواب الحاضرين على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله وفقاً لملاحظات أعضاء مجلس النواب.

كما طلب تعديل الميزانية وفقا لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب وأيضاً تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وأن تعيده لمجلس النواب في بحر عشرة أيام .