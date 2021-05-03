السودان "يفككك الإخوان".. كردون البشير الزراعي والعقاري تحت الحصار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة تفكيك نظام البشير بالسودان، مساء الأحد، استرداد أراضي زراعية من قيادات نظام الرئيس المخلوع وزوجته.

وقال صلاح مناع عضو اللجنة، إن أسرة البشير ورموز نظامه، استولوا على عقارات وأراضي زراعية بدون وجه حق، مؤكدا أن عمل اللجنة سيستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية، لضخامة المسؤولية.

وأشار القرار إلى أن هذه الأراضي والعقارات تؤول لصالح حكومة السودان، موجها الجهات ذات الصلة، وضع القرار موضع التنفيذ.

وأعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان الأحد، في مؤتمر صحفي، عن استرداد أراضي زراعية من المدير العام الأسبق لجهاز الأمن الوطني محمد عطا المولى عباس.

كما استردت لجنة التفكيك إخوان السودان أيضاً، 10 قطع أراضي من زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأبنائها.

من ناحية أخرى، كشف عضو اللجنة صلاح مناع، عن قرار بإنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، من بينهم المفوض المنتدي من مجلس الوزراء السوداني عبدالسلام حمزة الأمين أحمد.

وأنهت اللجنة أيضاً خدمة ٥٦ قاضياً و٢٦ وكيل نيابة و٢٦ عامل بمجلس الوزراء، و١٠ عاملين بمعتمدية اللاجئين و١٠ آخرين بمفوضية لجنة الاختيار، بالإضافة إلى ٧٦ عاملا من مجلس الإستراتيجية والمعلوماتية بولاية الخرطوم، و٤٧ من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بجانب استرداد مركز صحي من جامعة السودان العالمية، وإلغاء سجل ٧ منظمات بولاية الخرطوم و٦٤ منظمة بولاية شمال دارفور.

كما تم إنهاء خدمة 12 من العاملين بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية و24 بالصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وأشار إلى أن اللجنة استردت قطع أراضي من جامعة السودان العالمية، بجانب استرداد أسهم شركة ليمو للتجارة من طلال سر الختم وآخرين، بالاضافة إلى قرار إسترداد أسهم شركة وهج للأعمال المتقدمة وهي امتداد لشركة ظلال تتبع للأمن الشعبي.