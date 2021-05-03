عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجاد: أمير قطر السابق دفع 57 مليون دولار لتحرير عناصر بالحرس الثوري

الإثنين 3 مايو 2021

الخليج 365

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني دفع 57 مليون دولار أمريكي لتحرير 57 عنصرا في الحرس الثوري كانوا قد أسروا في سوريا من قبل معارضين مسلحين، عام 2011.



وأضاف نجاد، في كلمة أمام حشد من أنصاره بمحافظة بوشهر الساحلية الواقعة جنوبي إيران، الأحد، أنه تواصل حينها مع أمير قطر السابق لطلب المساعدة بعد أسر عدد من عناصر الحرس الثوري في سوريا على يد جماعة مسلحة معارضة (لم يذكر اسمها) لنظام بشار الأسد، والتي طلبت فدية تقدر بـ 57 مليون دولار للإفراج عنهم.

ولفت الرئيس الإيراني الأسبق (من 2005 إلى 2013) إلى أنه أوضح لأمير قطر السابق في اتصالهما الهاتفي آنذاك أن هناك قلقا بشأن سلامة هؤلاء الأسرى الإيرانيين الـ 57، وينبغي دفع مليون دولار نظير تحرير كل أسير منهم.

وأوضح أنه تمكن من الاتصال بالخاطفين الذين أبلغوه بضرورة دفع 57 مليون دولار لإطلاق سراح الأسرى لديهم، لذا طلب من أمير قطر السابق دفع هذا المبلغ بغرض إسراع عملية الإفراج عنهم، على أن ترد إيران لقطر هذا المال لاحقا.

وأشار نجاد إلى أن أمير قطر السابق قام بدفع المبلغ المطلوب لتحرير الأسرى الإيرانيين، لكنه (أمير قطر) رفض في وقت لاحق استلام شيك بقيمة نفس المبلغ كانت قد أرسلته إيران عبر وزير خارجيتها في ذلك الوقت.

وتحدث نجاد أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني أعاد الشيك مرة أخرى لوزير الخارجية الإيراني الذي سافر إلى قطر لهذه المهمة، قائلا له "لقد فعلت هذا العمل من أجل إخوتي.. الأخ عندما يقوم بعمل لأخيه لاينتظر شئ آخر، أبلغ تحياتي لأحمدي نجاد وقل له أن هذا العمل قمت به من أجل صداقة الشعبين وإخوتي و بالطبع لا أنتظر منهم شئ بالنظر إلى العلاقات الطيبة".