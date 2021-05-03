شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار فرنسي أخير للمسؤولين اللبنانيين قبل تطبيق العقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

يتوقع أن يشهد ملف الأزمة اللبنانية زخماً جديداً خلال الأسبوع الحالي مع وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إلى بيروت في زيارة تستمر يومين الأربعاء والخميس المقبلين، سيلتقي خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيما تشير مصادر سياسية إلى أن الزيارة ستكون بمثابة إنذار أخير قبل الانتقال إلى التطبيق العملي للعقوبات المنوّه عنها منذ أيام، في وقت تستأنف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هذا الأسبوع أيضاً، وسط أنباء عن تسوية حصلت بين القصر الرئاسي والوسيط الأمريكي خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي.

وسيلتقي لودريان القوى السياسية التي اجتمعت في قصر الصنوبر لدى زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون بيروت. وتأتي هذه الزيارة على وقع عقوبات فرنسية لوّح لودريان منذ ايام، بأن بلاده تضع لمساتها الأخيرة عليها، ستفرضها باريس على الفاسدين في لبنان وعلى مَن يعطّلون الحل السياسي – الحكومي المتمثل بالمبادرة الفرنسية، من دون أن يعلن عن أسماء هؤلاء. وتقول مصادر لبنانية إن لودريان سيلمس في لقاءاته مدى «فاعلية» هذه «العقوبات» لدى الأطراف اللبنانيين، وما إذا كان سيليّن مواقفهم وشروطهم من التشكيل، لتبني فرنسا على الشيء مقتضاه، علماً أن العقوبات تتدرج بين فرض قيود على دخول المعاقبين إلى فرنسا وتجميد حساباتهم المصرفية، وكما تقول مصادر سياسية مطّلعة فإن هذه الزيارة ستكون بمنزلة إنذار أخير قبل أن تنتقل باريس من «التهديد» إلى التطبيق «العمَلي» للقصاص الذي تدرس آلياته ومداه، حالياً. ووفقاً لما أشارت إليه المصادر فإن لائحة العقوبات تضم أكثر من 40 اسماً من بينهم سياسيون ومستشارون وإعلاميون ورجال أعمال ينتمون إلى أكثر من طرف سياسي، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية أخذت علماً بهذه العقوبات وهي تدعم الخيار الفرنسي.

وبموازاة ذلك، تشير أوساط مطلعة على موقف القصر الرئاسي إلى أن «عون لا يزال بانتظار الحريري»، موضحة أن عون أبلغ البطريرك الراعي بأن لا نية لديه بالحصول على الثلث المعطل، فيما اعتبرت مصادر رئيس الحكومة المكلف أن تشكيل الحكومة أصبح رهن تطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وتضيف أن «من الخطأ حصر المشكلة بيد جبران باسيل؛ بل بيد من هو أكبر منه، تحديداً حزب الله، وما باسيل إلا متلقٍّ، وما يشغله يتركز على كيفية رفع العقوبات الأمريكية عنه أكثر من الحكومة».

ترسيم الحدود

في غضون ذلك، وفي وقت يبني العهد آمالاً كبيرة على الثروة النفطية على اعتبار أنها ستعوّم لبنان مالياً، وإن بعد سنوات، يبدو أن التسوية حصلت بين العهد والوسيط الأمريكي، خلال زيارة دايفيد هيل بيروت الشهر الماضي، لإحياء مفاوضات الناقورة من جديد، على أساس ركائز «الاتفاق الإطار» على الأرجح، بعيداً من المطالبات التي كان رفعها الجانب اللبناني، بتوسيع حدود منطقة لبنان الخالصة بحريّاً، لأنها حقّ له مثبت بالوثائق الدولية. وإذ تسأل المصادر، عن «المكافأة» التي سيتلقاها الفريق الرئاسي بعد عدوله عن دعم خيار تعديل قواعد الترسيم الحالية، تشير إلى أن الجواب ستحمله الأيام المقبلة، خصوصاً أن مفاوضات الترسيم ستستأنف بين لبنان وإسرائيل، في الأسبوع الحالي، مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن توجّه فريق الوساطة إلى بيروت في الثالث من مايو/أيار للمشاركة في المحادثات.

إلى ذلك، لفت وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إلى أنه يتابع موضوع تهريب ​المخدرات​ إلى ​السعودية​ لأن «الموضوع أمني وهو لديه خلفية أمنية»، مشدداً على أنه «تمّ الكشف عن المتورّطين في ​عملية تهريب​ ​الكبتاجون​، ومتابعة الموضوع جارية والدولة اللبنانية ستتّخذ الإجراءات اللازمة بحقّ المتورّطين بهذا الملفّ».