رئيس الوزراء الصومالي يأمر الجيش بالعودة إلى الثكنات

أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، استعادة قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة في البلاد عقب تكليفه رسمياً بتسيير مسار الانتخابات، وأمر الجيش بالعودة إلى ثكناته، فيما وجدت الخطوة التي اتخذها البرلمان الصومالي، أمس الأول السبت، بإلغاء تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو ترحيباً دولياً، بينما كان الترحيب داخلياً حذراً.

وقال روبلي، في خطاب مسجل نشره مكتبه: «مستعد لتحمل مسؤولياتي في قيادة المرحلة الراهنة وإيصال البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة في مسار مقنع لكل الأطراف».

وفي خطوة مهمة لاستعادة زمام الأمور في البلد المنهك اقتصادياً وأمنياً، أمر روبلي عناصر الجيش بالعودة إلى قواعده وعدم الانخراط في السياسة.

من جهة أخرى، وجدت الخطوة التي اتخذها البرلمان الصومالي، السبت، بإلغاء تمديد ولاية فرماجو ترحيباً دولياً.

وغرد جيمس كليفري وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على «تويتر»، مرحباً بالقرار.

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة بالقرار.وأشاد بيان مقتضب للخارجية الأمريكية بإعلان فرماجو، أن رئيس الوزراء روبلي سيقود جهود الحكومة الفيدرالية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية والإشراف على تنفيذ العملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية.

بدوره،رحب مكتب الأمم المتحدة بالصومال بقرار البرلمان الصومالي،ودعا القادة الصوماليين إلى العودة للحوار والتحضير للانتخابات دون تأخير.ورحب الاتحاد الأوروبي، بقرار إلغاء التمديد لفرماجو، وقال مبعوثه بالصومال نيكولاس بيرلينغا : «الآن، لا شروط مسبقة، لا إفساد، لا عنف، يجب أن يعتمد رئيس الوزراء على الدعم البناء من جميع رؤساء الولايات وغيرهم من الفاعلين السياسيين لعملية يقودها الصوماليون».

كما رحب الاتحاد الإفريقي بالقرار.

حذر من المراوغة

داخلياً كان الترحيب حذراً فأجمعت قيادات اتحاد مرشحي الرئاسة في بيانات منفصلة على التأكيد على أخذ الحيطة من ألاعيب فرماجو.

وشدد بيان مرشحي الرئاسة،على ضرورة تسليم فرماجو كافة السلطات إلى رئيس الوزراء بما فيها قيادة الأمن العام، وليس الانتخابات أو أمنها فقط. (وكالات)