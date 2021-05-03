هجمات مباغتة لقوات الشرعية على مواقع الحوثيين في مأرب

عدن: ”الخليج 365”

تواصلت المواجهات العسكرية على مختلف جبهات القتال بين قوات الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية، وسط أنباء عن خسارة الميليشيات مواقع كانت تسيطر عليها في جبهة الكسارة ومصرع ثلاثين من عناصرها بنيران قوات الجيش الوطني. وذلك فيما بات واضحاً أن المشهد العسكري في محافظة مأرب، يسير في اتجاه فشل ميليشيات الحوثي بتحقيق أي تقدم يذكر بعد ثلاثة أشهر منذ تصعيد هجماتها الشرسة على المحافظة، بفضل صمود قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية القبلية وإسناد طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال مركز سبأ الإعلامي، وهو موقع إعلامي ينشط في مأرب: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة دحرت ميليشيات الحوثي من عدة مواقع وتباب في جبهة الكسارة، وإن المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من ٣٠ عنصراً حوثياً، إلى جانب تدمير 8 مركبات محملة بعناصر من ميليشيات الحوثي وتدمير ثلاث مركبات أخرى تحمل أسلحة وذخائر حوثية بمدفعية الجيش الوطني، فيما دمر طيران التحالف خمس مركبات ومصرع جميع عناصرها وحسب مركز سبأ الإعلامي، فإن قيادياً حوثياً لقي مصرعه وبقية مرافقيه، بعد احتراق المركبة التي كانت تقله.

وفي جبهة صرواح، أسقط الجيش الوطني طائرة استطلاعية تابعة للميليشيات الحوثية، إضافة إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات. وطبقاً لمصادر عسكرية ميدانية، خاضت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ساعات متأخرة من مساء السبت، امتدت إلى فجر أمس الأحد، مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في عدد من مواقع جبهات الكسارة والمشجح، بمديرية صرواح.

وأشارت إلى مشاركة وحدة المدفعية ومقاتلات التحالف بضربات جوية استهدفت أهدافاً ثابتة ومتحركة للميليشيات في جبهة الكسارة.

وأضافت المصادر العسكرية، أنه إلى جانب مقتل عناصر الميليشيات في تلك الجبهات، سلم عشرات آخرون أنفسهم، إضافة إلى مركبتين عسكريتين بكامل أفرادها.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات قامت بهجوم مباغت أربك صفوفها وضاعف من خسائرها، بينما فشلت قياداتها في إيصال الدعم إليها. ‏