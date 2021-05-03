شكرا لقرائتكم خبر عن 10.000.000 من «خيرية محمد بن راشد» لحملة «100 مليون وجبـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التبرع بمبلغ 10 ملايين درهم إضافية دعماً لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطعام الطعام في شهر رمضان للمحتاجين والأسر المتعففة والمجتمعات الأقل دخلاً في أربع قارات.

ويضاف التبرع الجديد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إلى تبرعها السابق الذي قدمته لحملة «100 مليون وجبة» بمبلغ 20 مليون درهم عند إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إطلاق حملة «100 مليون وجبة» قبل يومين من شهر رمضان المبارك بهدف توفير الدعم الغذائي للمحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة، وبذلك تصبح مساهمتها الإجمالية 30 مليون درهم.