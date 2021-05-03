شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين درهم عبر برنامج «الريح المرسلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: أمير السني

كشفت جمعية الشارقة الخيرية أن برنامجها «الريح المرسلة» الذي يُبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة قد ساهم في توفير غطاء مالي بقيمة 3 ملايين درهم خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، والتي سوف يُنفذ من خلالها 11 مشروعاً خيرياً من المعلن عنها في الخطة السنوية للجمعية.

قال علي محمد الراشدي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن الجمعية استثمرت الدور الإعلامي في خدمة رسالتها الخيرية بشكل ناجح، من خلال برنامج «الريح المرسلة»، الذي يتم بثه خلال شهر رمضان المبارك، من الأحد إلى الخميس، وحظي البرنامج الذي يقدمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدعم وثقة وتفاعل الكثيرين من المتبرعين، وهو ما ظهر في حجم التبرعات التي قدمها المحسنون، وشملت 11 مشروعاً متنوعاً، وهي: مشاريع الآبار، وإفطار صائم، وحملات مكافحة العمي، وعلاج المرضى، إلى جانب مشاريع تحلية مياه الشرب، وبناء المساجد داخل الدولة، ومشاريع طاحنات الحبوب، التي تأتي ضمن المشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى مشروع غسيل الكلى، وبناء القرى الخيرية في المناطق النائية.

وأشار الراشدي أن الجمعية تواصل استقبال تبرعات المحسنين؛ لدعم بقية المشاريع التي تعرض طوال شهر رمضان الفضيل.