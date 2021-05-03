شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية 86% من النزاعات ودياً في دبي بقيمة 867.6 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشف عيسى بن تميم، مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن المركز نجح في تسوية 86% من ملفات النزاعات، والمقدرة قيمتها 867 مليوناً و683 ألفاً و799، ووصل عدد النزاعات المفصولة إلى 2109 نزاعات، فيما بلغ متوسط زمن الانتظار للجلسة الأولى 5 أيام، ومعدل الفصل من تاريخ الجلسة الأولى 8 أيام.

أوضح عيسى بن تميم: إن مركز التسوية الودية للمنازعات، التابع لمحاكم دبي نجح في تحقيق إنجازات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية، مما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين؛ لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع «للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً»

وقال مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي: نسعى إلى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم، والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة، فآلية العمل المعتمدة تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع عبر الاتصال المرئي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي والدخول على جدول جلسات القضايا بنظام الاتصال المرئي، وفي حال الاتفاق تتم صياغة بنود الاتفاقية وتوقيع الأطراف على اتفاقية الصلح من خلال كلمة المرور الواحدة، من دون وجود أي رسوم مباشر للخدمة، ومن ثم يتم إرسالها للقاضي المختص للاعتماد، وبعد إتمام التسوية يتم استرجاع نصف الرسم للمتنازع عن طريق التحويل البنكي بناء على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، وفي حال تم الاتفاق يتم التوقيع واعتماد الاتفاقية خلال فترة تراوح بين ساعة وثلاث ساعات.