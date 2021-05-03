شكرا لقرائتكم خبر عن نانديز يخطف تعادلاً ثميناً لكالياري أمام نابولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أحرز نايتان نانديز، هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح كالياري المهدد بالهبوط تعادلاً ثميناً 1-1 مع نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد، ويوجه ضربة قوية لآمال مضيفه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي المركز الرابع متأخراً بنقطتين عن أتلانتا وميلان، لكن يوفنتوس يستطيع تجاوزه في الترتيب لو تغلب على أودينيزي. واستلم فيكتور أوسيمن تمريرة لورينتسو إنسيني ليفتتح التسجيل لصاحب الأرض بعد 13 دقيقة.

ورد إطار المرمى فرصة لكل فريق؛ إذ سدد جابرييلي تسابا جناح كالياري في القائم فيما ردت العارضة كرة دييجو ديمي قبل أن يدرك كالياري التعادل عبر نانديز. وتقدم كالياري إلى المركز 16 برصيد 32 نقطة متفوقاً بنقطة على تورينو الذي يملك مباراتين.

وفي وقت سابق، أحرز خواكين كوريا ثنائية للمباراة الثانية على التوالي ليقود لاتسيو لفوز مثير 4-3 على جنوة صاحب المركز 13.

وحقق لاتسيو رقماً قياسياً للنادي بالانتصار في 11 مباراة متتالية على ملعبه. وتقدم الفريق القادم من العاصمة 4-1 قبل عشر دقائق من النهاية، لكن الفريق الضيف أحيا آماله عندما قلص الفارق بركلة جزاء من جيانلوكا سكامتشا وإلدور شومورودوف في غضون دقيقة واحدة.

لكن لاتسيو صاحب المركز السادس صمد ليرفع رصيده إلى 64 نقطة متأخراً بنقطتين عن يوفنتوس. واستمر صيام روما عن الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي بجميع المسابقات؛ إذ خسر 2-صفر في ملعب سامبدوريا بهدفي أدريان سيلفا وياكوب يانكتو.

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لروما بعد هزيمته المذلة 6-2 أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي الخميس الماضي. وألغى الحكم ثلاثة أهداف لفريق المدرب باولو فونسيكا بداعي التسلل كما أهدر إيدن جيكو ركلة جزاء ليتوقف رصيد روما عند 55 نقطة في المركز العاشر متقدماً بعشر نقاط على سامبدوريا التاسع.

وأحرز المهاجم المخضرم رودريجو بالاسيو ثلاثة أهداف ليعدل بولونيا تأخره إلى تعادل 3-3 مع ضيفه فيورنتينا. وبقي فيورنتينا في المركز 14 وله 35 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن بولونيا صاحب المركز 12.