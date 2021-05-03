شكرا لقرائتكم خبر عن أثريون مصريون: سبقنا علماء أوروبا في الكشف عن أول مومياء حامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه أثريون مصريون ضربة علمية لنظرائهم الأوروبيين، بعدما فندوا تقريراً تداولته الصحف العالمية بشأن اكتشاف أول مومياء فرعونية حامل في التاريخ، في متحف بولندي، مؤكدين عدم دقة هذه المعلومة، وأسبقيتهم بهذه الاكتشافات.

ورد عالم المصريات الشهير، زاهي الحواس، على ادعاءات العلماء البولنديين في تصريحات نقلها موقع «مصراوي»، بأن الاكتشاف هو أمر طبيعي للغاية، وأن هذه الحالة ليست المرة الأولى لمومياء مصرية حامل؛ إذ سجلت حالات سابقة.

وأوضح حواس، أن الحالة الأولى والأقدم لمومياء حامل كانت عبارة عن هيكل عظمي لقزمة في مقابر العمال بناة الأهرام، ويعود عمرها إلى 4600 عام. واكتشفت هذه الحالة، بحسب حواس في عام 2010، أي قبل أكثر من 10 سنوات على الاكتشاف الحالي.

وقال حواس: «اكتشفنا هذه المومياء في مقابر العمال، وكانت وقتها أول حالة من نوعها، وبالتالي الكشف الذي أعلنه العلماء البولنديين ليس جديداً علينا».

كما أكدت أيضاً المديرة السابقة لمركز بحوث وصيانة الآثار، سامية الميرغني، الكشف عن مومياء حامل سابقاً في جبانات الأهرامات. وأشارت الميرغني إلى أن سبب وفاة هذه المومياء يعود لضيق الحوض أثناء الولادة، ما تسبب بوفاتها وجنينها، وتم تحنيطه داخلها.

وتابعت: «رأينا ذلك أكثر من مرة، عندما كنا نعمل في الجبانات الأثرية، ونجد عظاماً صغيرة داخل منطقة الحوض لطفل، أو وجود أم مدفونة والطفل داخلها، وهذا أمر متكرر في الحضارة المصرية».

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية، خلال الأيام الماضية، إعلان علماء بولنديين اكتشاف أول مومياء لامرأة حامل في العالم، بعدما أن تم إخضاعها للفحص بالأشعة السينية.