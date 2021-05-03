شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة السياسية وآليات العمل البرلماني عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي:”الخليج 365”

أصدرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي العدد السابع من مجلة المشاركة السياسية، والتي قدمت عبر موضوعاتها رؤية لتميز العمل البرلماني خلال فترة العمل «عن بعد»، وكيف تم وضع الآليات وإطلاق المبادرات التي أسهمت في مواصلة العمل البرلماني لخدمة الوطن، والمواطن.

وفي المقال الافتتاحي للمجلة أكد عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن نموذج العمل البرلماني الرائد هو جزء لا يتجزأ من منظومة التميز والتطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع القطاعات.

وأشار إلى أن العمل لخدمة المجتمع الإماراتي مسيرة لا تتوقف، ورؤية متكاملة تتشارك فيها جميع الجهات التي حولت من خلال ابتكار الحلول العملية لمواصلة العمل، رؤية القيادة في العمل كفريق واحد إلى واقع عملي تجسد من خلال الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال فترة العمل عن بعد، والتي شكلت في الوقت ذاته تجربة تؤسس إلى نهج جديد في العمل يرتبط بقدرات الإنسان، أكثر من ارتباطه بالمكان.

وتضمن العدد حواراً خاصاً مع صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أكد فيه أن المجلس ركيزة أساسية في مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كل القطاعات، كما يواصل دوره الوطني نحو تعزيز نهج الشورى من خلال حث المواطنين على المشاركة في عملية صنع القرار.

وأكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في مقال بعنوان «العمل عن بعد، رؤية ملهمة لمواصلة مسيرة التميز والريادة»، تجسيد الوزارة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالحرص على مواصلة العمل لخدمة المواطن وتحقيق أفضل أداء، وحولتها لخطة عمل تشاركت فيها جميع فرق الوزارة.