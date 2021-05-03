محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة ليلا على المقاهي والكافيهات بطريق الكورنيش، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل أعياد شم النسيم.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 260 شيشة وإغلاق كافية لوتشى بالمعمورة الشاطئ لمدة أسبوعين وتوقيع غرامة مالية، بالإضافة إلى التحفظ علي العديد من الإشغالات.

وناشد الشريف المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، قائلا:" هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين".

وفي سياق متصل، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات، لمتابعة استعدادات استقبال أعياد شم النسيم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأصدر الشريف تعليمات لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ خلال أعياد شم النسيم، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.