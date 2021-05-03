لجنة تحقيق بشأن فرار سجناء في العراق

أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق عليا لمتابعة تداعيات هروب عدد من السجناء في مركز للشرطة بمحافظة المثنى جنوبي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أن وزير الداخلية عثمان الغانمي أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى.

وأوضحت أن وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية أمن الأفراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاعه على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على تسعة سجناء من أصل 21 فروا من مركز الهلال، وأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الأولى للعملية بالبحث والتحري والتعقب الاستخباري لإلقاء القبض على بقية الهاربين.

وشهد سجن الهلال في محافظة المثنى عملية فرار جماعية لسجناء، وجرى إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة والشروع في عمليات البحث عن الهاربين.