وزارة الدفاع: معركة فاصلة ضد الإرهاب لتحرير اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

رحب وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، بإعلان قيادات السلطات المحلية في المحافظات تدشين مرحلة جديدة من التعبئة والإسناد لرفد الجبهات والالتحاق بالمعسكرات لمساندة الجيش الوطني في حربه ضد المشروع الإيراني في اليمن. وأشاد بالمواقف والفعاليات الرسمية والشعبية والعربية والالتفاف الوطني، الذي يسجله الأحرار من مختلف المناطق والفئات والانتماءات، لدعم الجيش والمقاومة من خلال التعزيزات والدعم المالي، وتسيير القوافل الغذائية والعلاجية للمقاتلين.

وقال المقدشي: «إن القوات المسلحة وانطلاقاً من واجباتها الدستورية ومسؤولياتها الوطنية تحمل على عاتقها واجب استعادة أمن واستقرار اليمن والأمن الإقليمي وأمن خطوط الملاحة البحرية الدولية، وهي مستمرة في جهود محاربة الإرهاب والتطرف بالشراكة مع المجتمع الدولي».

وأضاف خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع وقيادة السلطات المحلية في عدد من المحافظات لمناقشة الوضع العسكري وآليات التعبئة والإسناد لمساندة الجيش واستكمال تحرير صنعاء: «نقف اليوم على أرضية صلبة بفضل تضحيات الأوفياء، ودعم القيادة الشرعية، والتفاف ومساندة أشقائنا العرب، ونحن قادرون على تحرير الأرض واستعادة الكرامة، وانتزاع الحق اليمني الأصيل من عيون العملاء البغاة».

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز: «إن المرحلة التي يمر بها الوطن تستدعي من الجميع تضافر الجهود ومواصلة النضالات والالتفاف حول المعركة الفاصلة ضد الكهنوت والإرهاب لتحرير اليمن من المشروع الإيراني وميليشياته». وأضاف: «إن اليمنيين باتوا يدركون حقيقة الميليشيا، وأنها دمية تحركها طهران».

فيما أشار محافظ مأرب إلى أن الميليشيا «الحوثية» تسعى لطمس الهوية الوطنية، وهدم كل ما هو يمني، وترتكب الجرائم بحق الشعب وتاريخه وحضارته، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يفرط بقضيته وهويته، ولن يقبل بالاستسلام لمشروع التمدد الفارسي.