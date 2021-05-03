تحرير مواقع استراتيجية في الضالع ومقتل عشرات «الحوثيين»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد، وكالات)

حررت قوات الجيش اليمني مواقع استراتيجية، في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، خلال معارك تكبدت فيها ميليشيا «الحوثي» الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد مصدر عسكري في محور الضالع، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً مباغتاً، على مواقع تمركز الميليشيا «الحوثية» في جبهة الفاخر، غرب مديرية قعطبة.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مناطق استراتيجية منها قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدي، ومثلث «بيت الشرجي»، وغيرها من المواقع. وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مصرع 35 من عناصر الميليشيا «الحوثية»، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش اليمني، مساء أمس الأول، تجمعاً لميليشيا «الحوثي»، غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

وأوضح قائد عسكري يمني أن مدفعية الجيش استهدفت، تجمعاً لعناصر وآليات الميليشيا في محيط جبل «هان». وأسفر القصف عن مصرع 4 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، وتدمير عربات تابعة لها.