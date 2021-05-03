إنقاذ 600 مهاجر قبالة السواحل الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - طرابلس (أ ف ب)

أعلنت البحرية الليبية أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وقال متحدث باسم البحرية الليبية: «إن دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت، يوم الجمعة، في شمال غرب طرابلس 334 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية». وقال: إن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن «أربعة زوارق مطاطية». كما تم اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجراً خلال اليومين الماضيين، وإعادتهم إلى القاعدة البحرية في طرابلس، قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.

من جهتها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة وإعادتهم إلى الساحل الليبي.

وتشكل ليبيا نقطة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول خلسة إلى أوروبا. وتجاوز عدد المهاجرين الذين أنقذوا وأعيدوا إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي ستة آلاف، وفقاً لوكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة.