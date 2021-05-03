لبنان يلقي القبض على شقيقين للاشتباه في تهريبهما مخدرات للسعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (رويترز)

أعلنت حكومة تصريف الأعمال، أمس، أن لبنان ألقى القبض على شقيقين يُشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية، الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية. وأعلنت السعودية الحظر يوم 23 أبريل الماضي، بعد اكتشاف 5.3 مليون حبة كبتاجون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان. وساهمت هذه الخطوة في تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مع قناة محلية، خلال جولة بالمنطقة الحدودية من الشمال، إلى سهل البقاع، حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا، من المخدرات إلى الوقود والمواد الغذائية.