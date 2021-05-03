كلاين.. رئيس البيت الأبيض الحقيقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير حديث لصحيفة (ذا تايمز) البريطانية أن المستشار روي كلاين، يعد الرئيس الحقيقي للبيت الأبيض، والرجل المقرب جدا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، الذي يسمع كل ما ينطق به.

وقالت «الجميع يعرف كلاين في واشنطن، ولكن خارج البلتواي، الطريق الدائري الذي يحيط بالعاصمة، قليلون هم الذين سمعوا به، فهو إداري قوي وواثق ويعرف أعمال الحكومة عن كثب، ويتمتع بثقة في ممارسة السلطة واتخاذ القرارات، فهو يبقي رئيسه على اطلاع فيما يرفع عبء المنصب عنه».

الترويج لبايدن

ووفقا للتقرير، خرج كلاين (59 عاما) للأضواء مؤخرا، باعتباره الوجه المفاجئ للإدارة الأمريكية الجديدة، حيث يروج لإنجازات بايدن بحماسة باسم رئيس أركان موظفي البيت الأبيض، لاسيما أنه يملك أسلوبا مختلفا تماما عن دونالد ترمب ولكنه يميل إلى التباهي مثله.

ومن بين أحدث تغريدات كلاين على تويتر كان استطلاع أجرته رويترز- إبسوس أظهر أن 55% من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي (78 عاما) ، مقابل 38 % رفضوا ذلك، كما سلط الضوء على مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست بعنوان «لا عجب أن يكون الرئيس نشطا».

التمكين النهائي

ورأت الصحيفة البريطانية، إلى أن نشاط كلاين يعود إلى عامل التمكين النهائي، وقالت «بالنسبة لأولئك الذين يجدون الحجم الهائل لخطط الإنفاق لبايدن (6 تريليونات دولار) أمرا صعب الانسجام معه، بعد نصف قرن من السياسيين المعتدلين الذين طرقوا باب واشنطن، عليهم ألا يفكروا بأبعد من (الرئيس كلاين)، فهو مصمم على تأمين مكان بايدن في مجمع الرؤساء، مع فرانكلين روزفلت وليندون جونسون، اللذين أسسا دولة الرفاهية الأمريكية.

وتقول الصحيفة إنه في معظم الأيام، يعمل بايدن من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء أو 7 مساء، قبل أن ينصرف إلى مقره الخاص. زوجته، جيل، التي قدمها بشجاعة في حديقة البيت الأبيض، تحرص أيضا على حصوله على قسط كبير من الراحة.

وأضاف التقرير «غالبا ما يمضي بايدن عطلات نهاية الأسبوع في ولاية ديلاوير التي يطير إليها على متن الطائرة الرئاسية (إر فورس وان) (طائرة أصغر من الطائرة الرئاسية العادية، لأن المدرج قصير جدا).

وترك بايدن لفريقه تحمل الضغط، وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض «إنه درس كان يجب على الديموقراطيين تعلمه من رونالد ريجان. يخدم الرئيس كادر داخلي من ستة موظفين يعرفونه بشكل جيد»، وأضاف «كلفة الدخول إلى هذا النادي لا يقل عن عشر سنوات من العمل مع جو بايدن».

عقل بايدن

وأضافت (تايمز) أن كلاين ليس مجرد (عقل) بايدن ولكنه أمضى وقتا أطول مما فعل رئيسه في الحكومة. خدم لمدة أربع سنوات كرئيس لموظفي آل جور، نائب رئيس بيل كلينتون، قبل أن يتولى نفس المنصب لبايدن عندما أصبح باراك أوباما رئيسا. ومرة واحدة فقط اختلف مع معسكر بايدن، عندما انضم إلى حملة هيلاري كلينتون الانتخابية لعام 2016 دون استشارته.

وعندما وبخ أحد أعضاء مجلس الشيوخ بايدن قائلا «أرى أنك وظفت للتو شابا يبلغ من العمر 27 عاما، رد بايدن قائلا «حسنا، يمكنني أن أذكرك أنني انتخبت سناتورا في سن التاسعة والعشرين».

مذ ذاك، لم ينفصل الرجلان تقريبا. وقال مقرب من الرئيس «حتى عندما يكون رون خارج طاقم العمل، فإذا أطل بايدن في أحد البرامج التلفزيونية، يكون قد أجرى مكالمة مسبقة معه حول ما يجب أن يقوله».

روي كلاين.. من يكون؟

