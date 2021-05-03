شكرا لقرائتكم خبر حريق مصنع كيماويات يثير الخوف في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مسؤولون محليون «إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإخماد النيران التي اندلعت في منطقة صناعية في مدينة قم.
وأعلن رجال الإطفاء في وقت سابق النجاح في منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.
وحذرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطيرة إلى الهواء، مضيفة أنه تم استدعاء الحرس الثوري للمساعدة.
وذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية أن اثنين من رجال الإطفاء المشاركين في جهود السيطرة على الحريق أصيبا بجروح خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مصنع كيماويات يثير الخوف في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.