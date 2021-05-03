شكرا لقرائتكم خبر حريق مصنع كيماويات يثير الخوف في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات بوسط إيران أمس، مما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر صحية محتملة على الأفراد بالقرب من موقع الحريق.

وقال مسؤولون محليون «إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإخماد النيران التي اندلعت في منطقة صناعية في مدينة قم.

وأعلن رجال الإطفاء في وقت سابق النجاح في منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.

وحذرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطيرة إلى الهواء، مضيفة أنه تم استدعاء الحرس الثوري للمساعدة.

وذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية أن اثنين من رجال الإطفاء المشاركين في جهود السيطرة على الحريق أصيبا بجروح خطيرة.