شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا: الإيرانيون يعذبون نازنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت الحكومة البريطانية إيران بالضلوع في تعذيب مواطنتهم نازنين زاغري - راتكليف التي حكم عليها مجددا بالسجن لمدة عام.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس، أن المعاملة التي تلقتها المواطنة البريطانية ذات الأصول الإيرانية مهينة، وقال لشبكة بي بي سي «أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها ترقى إلى التعذيب، والإيرانيون ملزمون بشكل واضح لا لبس فيه بالإفراج عنها».

وكتب في تغريدة في وقت سابق «من غير المقبول أن تكون إيران اختارت مواصلة محاكمة ثانية تعد تعسفية بحق نازنين زاغري -راتكليف، يجب أن يسمح لها بالعودة إلى أسرتها في بريطانيا دون تأخر». وأضاف «سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة»، وأضاف «لقد تعرضت لمحنة قاسية ومخزية من الحكومة الإيرانية.. وهذا يجب أن ينتهي».

ومثلت نازنين زاغري-راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران، الأحد، بتهمة (الدعاية) ضد جمهورية إيران، بعد أسبوع من انقضاء فترة عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى، في مسألة تثير انتقاد المملكة المتحدة التي تطالب بالسماح لها بمغادرة إيران.

وأفاد المحامي حجت كرماني وكالة فرانس برس، أن موكلته زاغري-راتكليف تلاحق حاليا بتهمة (الدعاية ضد النظام السياسي في طهران لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009».

وأشار إلى أنها مثلت امس، أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران، وأن الجلسة جرت في جو هادئ جدا وفي حضور موكلتي، موضحا أنه خلال الجلسة تمت المرافعة وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد.

وأضاف «نظرا إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم الأولى، آمل في أن تتم تبرئتها».