نقابة المعلمين: الكتب الإيرانية تحث على الكراهية

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واستنكرت النقابة في بيان (السماح لرجال الدين بالمشاركة في امتحان التوظيف في فروع متنوعة بما في ذلك التعليم الابتدائي والأدب الفارسي والعلوم الاجتماعية والتاريخ والفلسفة)، بحسب موقع (إيران انترناشيونال) المعارض.
واعتبرت النقابة أن توظيف رجال الدين يعكس عدم الثقة بالعلم والمؤسسات العلمية الجديدة، فضلا عن هيمنة رجل الدين، وأشارت إلى وجود تغييرات واسعة في الكتب الدراسية، لا سيما كتب فرع العلوم الإنسانية، التي باتت تحث على الكراهية.
وفي سياق متصل، كان قد أعلن، في فبراير الماضي، عن إنشاء (مدارس علوم وتربية إسلامية) تابعة للحوزات في محافظات البلاد في المستقبل القريب، وقال مسؤول تربوي، حينها، «إنه بعد عقد من النشاط المشترك بين الحوزة والتعليم، الآن دخلت الحوزات رسميا مجال تأليف الكتب المدرسية».
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