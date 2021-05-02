محمد الفلاح - واشنطن تكذب طهران: لا توجد صفقة بمحادثات فيينا

الأحد 2 مايو 2021

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن المحادثات بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران أمامها مزيد من الوقت.



التصريحات الأمريكية جاءت لتكذب تصريحات طهران والتي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن هناك اتفاقًا على رفع بعض العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد، عن سوليفان قوله في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي" إنه" "الإجابة المختصرة هي أنه لا توجد صفقة الآن".

وقال إن الدبلوماسيين الأمريكيين "سيواصلون العمل في ذلك الوقت خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة الوصول إلى عودة متبادلة" للاتفاق النووي في إطار التوجيهات التي وضعها الرئيس جو بايدن.

ولا تتفاوض الولايات المتحدة مباشرة مع إيران في المحادثات التي عقدت في فيينا، لكنها تشارك في المناقشات التي تقودها الأطراف الأخرى في المعاهدة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت إن هناك "اتفاقا قائما" لرفع العقوبات عن "معظم الأفراد" وعن صناعات الطاقة والسيارات والمالية والتأمين والموانئ الإيرانية.

وعلى النقيض من ذلك، قال مسؤول أوروبي إنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق.