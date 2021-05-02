شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تضبط 16 كجم «كبتاجون» داخل شحنة أسماك قادمة من إيران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الكويت عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من إيران، بلغت 16 كيلوجراماً من حبوب الكبتاجون المخدرة. وأظهر مقطع فيديو، قيام المهربين بإخفاء شحنة الكبتاجون في أحشاء أسماك هامور قادمة من إيران. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت قبل أيام عن إحباط محاولة تهريب كبتاجون في قلب شحنة رمان قادمة من لبنان.

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