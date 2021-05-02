شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسعى إلى وصول موسع للقاحات عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين إن المحادثات التي ستبدأ هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية حول توسيع الوصول إلى اللقاحات ستركز على كيفية "توزيعها على نطاق واسع وترخيصها ومشاركتها على نطاق أوسع".

جاء التصريح مع تراجع حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 45236 حالة، وهو أقل عدد يتم تسجيله في الولايات المتحدة فى يوم من أيام السبت منذ أواخر سبتمبر.

وفي الهند، كلفت أزمة كوفيد19- المتفاقمة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خسارة انتخابات مهمة، حيث خسر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى انتخابات ولاية البنغال الغربية.

وتعرض مودي لانتقادات على نطاق واسع لاستمراره في تنظيم اجتماعات حاشدة في الولاية مع تزايد الإصابات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد.