الكاظمي يوجه بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة 'تحركات داعش'

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، مساء الاحد، اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات الاجهزة الامنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث تطورات الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الامنية لمواجهة الخروقات الامنية والحد منها، وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد، كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة".

واصدر الكاظمي "عدة توجيهات للقوات الامنية تأتي في مقدمتها تتشيط الجهد الاستخباري والامني وايضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها".