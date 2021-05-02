بالصور.. الجيش الليبي يحارب كورونا باللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت جرعات جديدة من لقاح سبوتنيك الذي اثبت فعالية كبيرة إلى ليبيا لتطعيم العسكريين بالجيش الليبي وكذلك المدنيين.

وأعلن الجيش الليبي أن القوات المسلحة العربية بقيادة المشير خليفة حفتر استطاعت تأمين 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يعتبر من أفضل اللقاحات في العالم ضد جائحة كورونا.





وأضاف الجيش في بيان له، الأحد، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن تلك الدفعة هي الأولى التي وصلت إلى بنغازي، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الدفعات التي سوف تصل تباعاً





وأكد البيان أنه تم اتباع إجراءات احترازية كاملة وفي درجة حرارة 18 تحت الصفر وحسب المواصفات العالمية للمحافظة على فعاليتها.

وأشار إلى أنه سيتم مباشرة التطعيم للعسكريين والمواطنين مساهمة من القيادة العامة في الامن الصحي لليبيين

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014.

ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي كبير، ويعمل على تأمين احتياجات المناطق من الوقود ومواد التموين والاحتياجات الإنسانية خاصة وسط ليبيا وجنوبها.

كما أطلق الجيش حملة لزراعة نصف مليون شتلة غابات لمواجهة التصحر في ليبيا، وتمت زراعة أولى الشتلات في منطقة بنينا -قرب بنغازي.