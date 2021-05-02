بايدن لرئيس "الموساد": الاتفاق مع إيران "ليس وشيكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، رئيس المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، أن الاتفاق مع إيران "ليس وشيكا".

ونقل موقع (إكسيوس) الإخباري الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه في محادثات مع إيران قبل أن توافق على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015".

وكان بايدن استقبل كوهين في لقاء لم يتم الإعلان عنه مسبقا بالبيت الأبيض الجمعة الماضية.

وقال الموقع إن: "كوهين، الذي كان مديرًا للموساد منذ عام 2016، استعرض موقف إسرائيل بشأن هذه القضية، وأخبر بايدن أنه سيكون من الخطأ أن تعود الولايات المتحدة إلى الصفقة دون تحسينها أولاً".

وأضاف أن: "بايدن أكد لكوهين أن الولايات المتحدة ستواصل السعي للحصول على مساهمة إسرائيل في المستقبل"، مشيرا إلى أن "بايدن قال لرئيس الموساد إن اتفاق الولايات المتحدة مع إيران ليس وشيكًا".

وتجري مفاوضات في فيينا في مسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب في العام 2018 من الاتفاق مع إيران، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2015.

ولفت إلى أن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قال إن اجتماع كوهين في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية، كان مع المستشار جيك سوليفان ومسؤولين آخرين في الأمن القومي.

وأضاف: "عقد الاجتماع يوم الجمعة قبل الظهر، مباشرة بعد المكالمة الهاتفية بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قدم خلالها بايدن تعازيه في الكارثة".



ونقل عن مسؤول إسرائيلي إن الاجتماع استمر قرابة الساعة، وكان كوهين هو الشخص الوحيد الذي حضره من الجانب الإسرائيلي".

وأضاف: "وحضر بايدن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز من الجانب الأمريكي"، ولفت إلى أنه "امتنع البيت الأبيض عن التعليق على الخبر".